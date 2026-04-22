Laigueglia, moto investe coppia di anziani in via Roma: trasportati in codice rosso al Santa Corona

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Laigueglia, in via Roma, dove intorno alle ore 21 una moto ha investito due persone anziane, un uomo e una donna pare turisti di origine francese, che stavano transitando lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa di Alassio, insieme all’automedica e alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni dei due pedoni sono apparse subito serie: entrambi sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove sono stati affidati alle cure dei medici.