Pulizia fiume Bormida, Cengio Cambia attacca: "L'amministrazione Dotta si è mossa male e in ritardo"

Pulizia del fiume Bormida: il gruppo di opposizione Cengio Cambia critica l'operato dell'amministrazione comunale: "Durante il Consiglio comunale di ieri abbiamo discusso di un piccolo stanziamento, una variazione di bilancio per la pulizia degli alvei, ossia 8mila euro dalla Regione con l'aggiunta di alcune risorse da parte del comune".

Una cifra giudicata irrisoria dai membri della minoranza, che hanno espresso preoccupazione per lo stato del fiume e la necessità di un intervento più ampio e tempestivo: "Abbiamo fatto presente che l'amministrazione Dotta avrebbe dovuto investire di più su questo tema e agire prima. Il sindaco ci ha risposto stizzito dicendo che i soldi sono quelli e che non si poteva fare di meglio. Ha detto inoltre che i lavori sono in ritardo perché la provincia ha tardato nel dare i permessi necessari".

L'opposizione ha messo in discussione questa spiegazione, suggerendo che i ritardi non possono essere attribuiti esclusivamente alla provincia: "Vedendo altri comuni che hanno già operato, ci viene da dire che questa situazione non dipende da Palazzo Nervi, evidentemente l'amministrazione Dotta si è mossa male e tardi".

Un'altra preoccupazione sollevata dal gruppo Cengio Cambia riguarda l'allocazione dei fondi: "La cifra è stata destinata solo a una piccola parte del fiume, che sicuramente necessità di pulizia, mentre un'altra area critica, vale a dire la zona a valle del cimitero, dove si trova il ponte di Brignoletta, è stata trascurata".