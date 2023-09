50 anni dell'Avis di Dego, un nuovo murale realizzato dall'artista Monica Porro (FOTO)

Un nuovo murale per celebrare i 50 anni dell'Avis di Dego. L'opera a firma dell'artista locale Monica Porro, è stata realizzata in piazza Emilio Botta, sul muro della palestra.

"Una prima versione era stata dipinta nel 2016 da me e Laura Di Fonzo, ma con il passare del tempo, il colore si era sbiadito, cosi in occasione di questa importante ricorrenza, in accordo con il direttivo, ho proposto di ridipingerlo", commenta la Porro.

"Ho scelto di renderlo più ricco di colore e vitalità, utilizzando tonalità accese e brillanti. Il soggetto si ispira sempre alla Spada nella Roccia, un'iconica storia della Disney, ed è incorniciato da una pergamena. Sullo sfondo, è possibile ammirare il paesaggio tipico di Dego, con la skyline del Castello".

L'opera è stata realizzata con straordinario impegno e dedizione. La Porro ha lavorato in solitaria mercoledì mattina, impiegando circa 5 ore di lavoro, con il prezioso supporto del presidente di Avis Dego, Carlo Tassistro.

"Donare... non solo per coraggiosi!" è la frase scritta sul dipinto: "Serve a ricordare che donare il sangue è alla portata di tutti, un gesto semplice che può fare la differenza, oltre ad essere un buon modo per tenere monitorata la propria salute. Io stessa sono una donatrice Avis. Per me è un motivo di orgoglio", conclude l'artista.

I festeggiamenti per i 50 anni dell'Avis si terranno il prossimo 8 ottobre. Il programma della giornata: ore 8.30 ricevimento consorelle e piccola colazione presso il bar della pro loco in piazza Emilio Botta; ore 10 partenza sfilata con omaggio al Monumento dei Caduti; ore 11 santa messa; ore 12 premiazione donatori; ore 13 pranzo sociale presso il ristorante da Rosina in località Porri.