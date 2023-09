Il 1° ottobre al via la caccia al cinghiale, OSA: "Non è la soluzione alla peste suina, ma la causa"

"L’Osservatorio Savonese Animalista denuncia che, in questa situazione tragica ma non seria, si continua a ritenere la caccia il mezzo per “depopolare” i cinghiali a fini antiPSA e contrastare i danni arrecati alle coltivazioni da cinghiali e caprioli; e si finge di non sapere, che la loro presenza è dovuta alle liberazioni di animali negli anni 80 da parte dei cacciatori, affinché si riproducessero diffusamente – come anni dopo avvenuto - per essere cacciati a piacere; ma la caccia non solo non è la soluzione del problema ma – dicono gli scienziati - ne è la causa, soprattutto nella forma usata della “braccata”, o della "girata" con le limitazioni delle recenti ordinanze sulla peste suina, perché gli animali scapperanno per decine di chilometri, si disgregheranno i grossi branchi e tutte le femmine potranno andare in calore e poi partorire migliaia di cuccioli, invece dell’unica cucciolata della capobranco originaria" continua la nota.