Plodio piange la scomparsa di Carlo Martini, una vera istituzione in paese

La comunità di Plodio è in lutto per la scomparsa di Carlo Martini, classe 1937, un vero e proprio pilastro del paese valbormidese. La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

"Carlo era un amico di famiglia, nonché una vera e propria istituzione - commenta il sindaco Gabriele Badano - La sua presenza era un faro di affetto e supporto per la comunità. Ha lavorato instancabilmente per tutta la vita, per il bene della sua famiglia e del nostro amato paese".

"Con un passato come ex dipendente della 3M di Ferrania e una grande competenza nel mestiere di boscaiolo, ha sempre dimostrato la sua versatilità. Tra i fondatori del gruppo di Protezione civile comunale, nel 2018 era stato insignito della cittadinanza benemerita di Plodio".

Membro storico di Coldiretti, negli anni '50 con una mula, lavorava nei boschi e faceva lo "spartineve", trascinando un grosso e pesante palo sulla strada: "E' stato tra coloro che hanno ideato la sfilata dei trattori, ben 54 anni fa, diventata poi una tradizione ripetuta ogni anno e che in tanti ci hanno copiato", ricorda Badano.

"Si è sempre dedicato con passione a svariate iniziative, tra cui il suo coinvolgimento nella pro loco. Carlo era una persona dal carattere simpatico, anche se a volte poteva apparire burbero. Oggi, mentre stiamo ultimando gli ultimi preparativi, ci addolora profondamente pensare che domani non sarà con noi durante la Castagnata, un evento che ha sempre sostenuto. A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia - conclude Badano - Un pezzo importante di Plodio se ne è andato, ma sicuramente non lo dimenticheremo".

"Dall'alto dei suoi 86 anni, Carlo era un omone alto due metri, forte come un toro, ma il tempo e il lavoro, ai quali aveva dedicato tutta una vita, lo avevano lentamente debilitato - ricordano dalla pro loco - Dai nostri incontri, con il suo incoraggiamento costante, ci spronava a fare sempre di più e sempre meglio".

I funerali saranno celebrati lunedì 2 ottobre, alle ore 16, nella chiesa di Plodio. Il santo rosario invece, si terrà domani, domenica 1° ottobre, alle ore 20, nella suddetta parrocchia.