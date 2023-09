La Staffetta della Rinascita passa anche da Finale Ligure

Farà tappa anche a Finale Ligure la Staffetta della Rinascita, l'evento ideato e promosso dal Consorzio delle Pro Loco di Genova.

Oggi, sabato 30 settembre, anziché la Bandiera Francese, già arrivata a Genova, giungeranno a Finale la bandiera del Principato di Monaco firmata dall'Ambasciatore italiano e la bandiera italiana firmata dai parlamentari liguri. L'orario di arrivo delle bandiere in piazza Vittorio Emanuele II è previsto dalle 17 alle 17.10 ed alle 17.30 ci sarà una diretta televisiva che riprenderà la scambio di doni tra la delegazione del Consorzio delle Pro Loco genovesi, organizzatrice di questo evento internazionale, e il Comune finalese.

Il pomeriggio sarà allietato dai ballerini occitani dell'associazione "Balà in riva au mà" che ha avuto l'onore di essere stata invitata a partecipare alla manifestazione finale che si terrà il 1° ottobre in Piazza della Vittoria a Genova.

"Questa collaborazione tra i nostri ballerini occitani ed il mondo delle Pro Loco è nata grazie al gemellaggio da tempo in atto tra la Pro Loco di Gorra e Olle e l'associazione 'Balà in riva au mà', che ha portato ad una scuola di ballo gratuita per i soci delle due associazioni, che dallo scorso anno si tiene nei locali della sede sociale della nostra Pro Loco" spiegano dalla Pro Loco di Gorra e Olle.