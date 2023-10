Altare, giornata di festa per l'Avis comunale: premiati i donatori e inaugurato il nuovo murale

Domenica 1 ottobre l’Avis comunale di Altare ha festeggiato i 65 anni (+1) dalla sua fondazione, assieme alle consorelle e alle autorità locali.

La giornata è iniziata con il consueto corteo per le vie cittadine, arricchito dalla vibrante musica della banda Santa Cecilia, che ha contribuito a creare un'atmosfera festosa. Ma il cuore dell'evento è stato il momento in cui sono stati premiati i donatori, coloro che, con il loro altruismo, hanno donato la vita a chi ne aveva bisogno. Un gesto di generosità che ha fatto la differenza per tante persone.

La sorpresa più grande della giornata è stata la presentazione di uno splendido murales, eseguito totalmente a titolo gratuito: "Un ringraziamento speciale va a Elena Boero, che ha progettato e disegnato il murales con l'aiuto prezioso di Francesco, Maurizio, Andrea, Luca e Gaia. Milan Borkovic merita un riconoscimento per aver allestito e imbiancato il muro, dando vita all'opera. Un ringraziamento anche a Simone Aresta e Lucia Della Foglia per la personalizzazione dei bicchieri donati durante la festa", spiega il presidente Giorgio Bacino.

"Quest'opera d'arte non è solo un ornamento, ma un messaggio forte e chiaro a tutta la cittadinanza. Rappresenta l'impegno quotidiano dei volontari che, con dedizione e spirito di sacrificio, lavorano incessantemente per sostenere la sede comunale nelle sue attività", conclude Bacino.