Varigotti, la Parrocchia San Lorenzo celebra la Madonna del Rosario

Sabato 7 ottobre, giorno della ricorrenza, alle 18 si terrà nuovamente il rosario e alle 18:30 sarà officiata la messa solenne, durante la quale verrà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi ai malati e agli anziani. Domenica 8 ottobre alle 9:30 sarà celebrata la messa (non ci sarà quella delle 11), alle 17:30 verrà letta la supplica alla Vergine e a seguire sul lungomare si svolgerà la processione con i bambini della scuola e la benedizione eucaristica. Il tutto si concluderà con un ricco rinfresco in oratorio con focaccini e la pesca di beneficenza: il ricavato di entrambe le iniziative andrà a favore della scuola materna per il rinnovo degli arredi interni funzionali alle attività didattiche.

Per motivi organizzativi si prega di confermare a Matteo (cellulare: 3348775274) la propria presenza al rinfresco entro e non oltre le 21 del 7 ottobre. Da lunedì 9 ottobre tornerà in vigore l'orario invernale delle celebrazioni: tutti i giorni, domenica e festivi inclusi, alle 17:30 il rosario e alle 18 la messa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la parrocchia all'indirizzo di posta elettronica parrocchiasanlorenzo.varigotti@gmail.com.