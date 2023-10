Tirreno Power, Medicina Democratica: "Sentenza che ci lascia senza parole, valuteremo l'impugnazione". L'azienda: "Sancito nero su bianco ciò che abbiamo sempre ripetuto" (VIDEO)

Delusione ma anche voglia di non mollare la presa e fare subito ricorso in Appello appena verranno lette le motivazioni della sentenza.

Questo lo stato d'animo degli avvocati delle parti civili dopo la sentenza di assoluzione del giudice Francesco Giannone nei confronti di 25 vertici ed ex vertici di Tirreno Power.

"Una sentenza che ci ha lasciato così senza parole e ha lasciato l'amaro in bocca alle persone che hanno creduto molto nella nostra iniziativa. C'erano molti precedenti giurisprudenziali che ci davano ragione come il punto di danno di esposizione dei cittadini. Bisognerà attendere le motivazioni e capire perché il giudice è arrivato a questa determinazione - ha detto Laura Mara, avvocato di Medicina Democratica e delle 49 persone che si sono costituite parti civile nel processo - A noi sembra che chiaramente nell'ottica dell'accusa privata che ha viaggiato in questo processo insieme alla pubblica accusa, le consulenze tecniche, gli studi scientifici viaggiavano in senso opposto. La prova del disastro ambientale in nominato è stata data dalla pubblica accusa con l'apporto chiaramente dei nostri tecnici e delle altre parti civili. Viene messa questa fine parziale a questa vicenda giudiziaria che è ancora completamente aperto perché può avere un altro esito in Appello. Valuteremo l'impugnazione della sentenza delle sedi più opportune".

Le parole del segretario provinciale di Arci Franco Zunino:

Parole di soddisfazione invece per Tirreno Power.

"Questa sentenza chiude un processo lungo oltre dieci anni e che ci vedeva oltre ai nostri vertici imputati per un presunto disastro ambientale e sanitario. Viene sancito nero su bianco e in nome del popolo italiano ciò che abbiamo sempre ripetuto fin dall'inizio: sono stati sempre rispettati tutti i limiti di legge e non abbiamo mai arrecato danno al territorio e alla popolazione e ai lavoratori - prosegue Francesco Piscitelli, affari legali e societari di Tirreno Power - Resta ovviamente il nostro rammarico per tutti coloro che da questa situazione hanno subito le conseguenze negative della chiusura del nostro impianto a carbone, si pensi solo ai contraccolpi economici di tutto l'indotto".

"Tutte le accuse che sono state mosse non sono neanche arrivate a processo, sono state archiviate molto tempo prima. Questa sentenza decreta in maniera chiara e inequivocabile che la centrale non ha prodotto danni alla salute della popolazione e abbiamo operato sempre nei limiti di legge" ha concluso il referente legale dell'azienda.

Uniti per la Salute prendendo atto della sentenza dichiara."Da quanto appreso dalla lettura del dispositivo, il tribunale ha pronunciato una assoluzione con la cosiddetta “formula dubitativa”, ossia per insufficienza delle prove, immaginiamo sul presupposto che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova dell’evento di disastro. Noi riteniamo, invece, che quella prova del disastro ambientale e sanitario sia stata raggiunta pienamente nel processo.

Valuteremo comunque con il nostro legale le motivazioni che verranno depositate e, se ve ne saranno le condizioni, siamo determinati a proporre ricorso in appello, avvalendoci di quanto previsto dalle leggi in vigore, perché convinti della consistenza di quanto è emerso nell’impianto accusatorio in termini di disastro per l'ambiente e per la salute pubblica, confermato dalle conclusioni dello studio del CNR.Il noto e fondamentale studio epidemiologico di coorte ha evidenziato infatti un incremento di mortalità per tutte le patologie del 49% nella popolazione esposta alle emissioni della centrale, dato davvero inquietante. Studio che, ricordiamo, nonostante fosse stato commissionato e in possesso della Regione Liguria è stato per mesi indisponibile per cittadini.

In ogni caso ribadiamo il nostro pieno rispetto per le sentenze e la massima fiducia nell’operato della Magistratura. Magistratura che nel marzo 2014, lo ricordiamo, dispose il sequestro dei gruppi a carbone della centrale ritenuto “indispensabile per interrompere la condotta criminosa attraverso la cessazione dell’attività dei gruppi a carbone VL3 e VL4”.

Ringraziamo tutti coloro che negli anni si sono impegnati a sostenere il diritto a vivere in un territorio salubre e in un ambiente pulito, a partire dal nostro avvocato Matteo Ceruti e dal legale di WWF avv. Marco Casellato che hanno operato con passione e professionalità. Il ringraziamento va esteso al P.M. dott.ssa Elisa Milocco per la capacità e l'impegno profusi nel corso di questi anni di dibattimento.

Certi di questo sostegno, continueremo la nostra attività con rinnovato impegno per difendere il diritto alla salute e a tutto ciò che ne consegue in termini ambientali".