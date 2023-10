Alassiowood e l’atleta Francesca Parodi insieme per combattere il cancro al seno

Alassiowood, il gruppo Facebook goliardico e satirico lancia l’iniziativa solidale “Alassiowood 100 km per la Ricerca”: il ricavato verrà interamente devoluto alla Breast Unit dell’Ospedale San Martino di Genova, per le cure contro il cancro al seno, una delle patologie più subdole, che ogni anno colpisce molte donne.

“A volte le battaglie si scelgono – spiega l’atleta alassina Francesca Parodi, che ha dato vita all’iniziativa insieme a Gigi Ciccione, fondatore e amministratore di Alassiowood -. Ho scelto di mettermi al fianco di Chiara, un’amica di Alassio che a marzo di quest’anno ha scoperto di avere un cancro al seno, e di combattere con lei, a modo mio, nell’unico modo che conosco: fare del bene… correndo!”

“Il 14 di ottobre parteciperò al Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, una tra le gare di trail running più importanti del nord Italia, lunga 100km e con 5200 mt di dislivello positivo – prosegue -. Mentre io sarò impegnata ad Omegna a macinare km e dislivelli, invito tutti a partecipare all’iniziativa solidale ‘Alassiowood 100 km per la Ricerca’. Mettiamo in vendita ogni singolo km da me percorso, alla cifra di 15 euro”.

L’invito a partecipare numerosi all’iniziativa solidale arriva anche attraverso un video dalla stessa Chiara Picollo e Gigi Ciccione: "Contiamo su di voi!".

Prossimamente, la dott.ssa Clara Faedda (Radiologa Senologa), la dott.ssa Manuela Iona (Psicoterapeuta) e il dott. Velio Vincenzo Degola (Psicoterapeuta) forniranno alcune pillole di informazione sulla prevenzione e sui risvolti psicologici di una diagnosi tanto dura attraverso video che verranno proposti sui social.