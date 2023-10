Gli allievi dell’Istituto "Giancardi Galilei Aicardi" di Alassio elogiati dal Ministro Lollobrigida

Prestigiosa e di altissimo valore istituzionale l'occasione che ha visto coinvolti ieri, martedì 3 ottobre, gli studenti dell’Istituto "Giancardi Galilei Aicardi" di Alassio impegnati in questo giorni alla prestigiosa Fiera internazionale dell'acquacoltura e della filiera del pescato, Conxemar. Il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida, insieme alla Dirigente del Ministero Eleonora Iacovoni, ha infatti visitato lo Stand Italia e si è intrattenuto a lungo con gli studenti di cucina, di pasticceria, di sala bar e di accoglienza dell’Istituto "Giancardi Galilei Aicardi" presenti alla manifestazione. L'Istituto alassino – lo ricordiamo - è stato scelto come portabandiera dell'Italia alla prestigiosa fiera tra moltissime scuole di tutta Italia, selezionato in base a vari parametri che ne hanno premiato l'eccellenza, in particolare per quanto riguarda la produzione di materie prime dell'azienda agraria scolastica, poi inserite nelle lavorazioni di cucina dell'istituto alberghiero (Agri Ristorante).

Il Ministro Lollobrigida si è congratulato con gli studenti per il loro ottimo operato, che consiste nella preparazione e nel servizio, durante tutte le giornate della fiera, di colazioni e di pranzi – uno seduto e uno in piedi – per gli oltre 150 espositori italiani presenti con un proprio spazio allo Stand Italia di Conxemar. Nella prestigiosa occasione della visita del Ministro, gli studenti hanno cucinato con lo chef stellato Enrico Derflingher e con la loro docente di pasticceria Rita Baio. Presente alla manifestazione anche la docente di Italiano e Spagnolo Marina Tiro.

“Per gli studenti coinvolti– ha sottolineato il docente e Consigliere con incarico alla Politiche Scolastiche del Comune di Alassio Fabio Macheda, presente a Conxemar – questa prestigiosa iniziativa in Spagna rappresenta un'occasione unica per cimentarsi in una manifestazione istituzionale di assoluto rilievo internazionale. I nostri studenti, nei giorni della Fiera Conxemar, stanno cucinando per oltre 150 ospiti ogni giorno. Il Ministro Francesco Lollobrigida e la Dirigente del Ministero Eleonora Iacovoni hanno utilizzato parole di encomio per i nostri ragazzi, sottolineando l'importanza della formazione didattica e professionale in vista della loro futura carriera. Per loro, come per tutti gli altri ospiti allo Stand Italia, un ottimo pranzo cucinato e servito dagli studenti, che si è concluso con un cremoso di vaniglia e cioccolato al caramello”.