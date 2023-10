Parcheggio Ata di via Saredo stop alle tariffe agevolate per i residenti, scatta la protesta

Dal 1° ottobre l'abbonamento mensile per i residenti al park di Ata, in via Saredo, non è più alla tariffa agevolata di 36 euro mensili e torna a 90 euro, sollevando le proteste degli abitanti della zona.

La decisione è legata al piano concordatario e all'ultimo bando per la vendita dei parcheggi di via Saredo. Ata aveva inizialmente deciso di riportare il costo degli abbonamenti alla tariffa piena già dal 1 giugno scorso ma, dopo un incontro con il Comune, la data era slittata al 3'0 settembre.

Ora , però, la tariffa agevolata non è più valida, una situazione che gli abitanti d del quartiere Fornaci ritengono penalizzante; anche se l'estate è finita e la zona non è più invasa dalle auto dei turisti, il parcheggio rimane difficile da trovare.

La tariffa ridotta era stata richiesta dal Comune nell'estate 2022 per agevolare residenti e compensare i posti auto che si sono persi in corso Vittorio Veneto e via Nizza con i lavori di restyling del fronte mare.

Erano stati individuati come ‘residenti’, e quindi aventi diritto all'agevolazione, coloro che risiedono nella zona compresa tra la sede ferroviaria, corso Svizzera e via Cherubini.