Varazze Bici Festival 2023: Il Mondo MTB si riunisce al Molo del Surf

Quinta edizione del Varazze Bici Festival (VBF): un evento dedicato agli amanti delle due ruote che si terrà il 7 e l'8 ottobre 2023 presso il Molo Marinai D'Italia, noto come il "Molo del Surf", situato nella pittoresca cittadina ligure di Varazze.

Cos’è il Varazze Bici Festival

Il Varazze Bici Festival, nato nel 2014 con l'obiettivo di promuovere le attività legate al mondo della mountain bike e del territorio circostante, fa il suo ritorno dopo quattro edizioni di successo tra il 2014 e il 2017, grazie alla volontà del Comune di Varazze e degli organizzatori.

L'evento si svolgerà presso il Molo Marinai D'Italia, noto come "Molo del Surf", celebre in tutta Europa come uno dei migliori spot per surfisti. Durante il weekend, questo luogo si trasformerà in un'area "Jump" attrezzata da CPGANG, con rampe e atterraggio gonfiabile per spettacolari esibizioni di freestyle.

Tra i protagonisti di queste spettacolari esibizioni troveremo riders di fama internazionale come Torquato Testa, Diego Caverzasi, e Ivo Pasquettin, pronti a stupire il pubblico con le loro acrobazie mozzafiato. La zona dedicata agli stand e ai test bike sarà situata proprio accanto al molo, in piazza De Gasperi, interamente dedicata all'evento con spazi espositivi che ospiteranno alcuni dei migliori marchi del settore MTB.

Varazze, con il suo incantevole connubio tra mare e monti, è la "casa" del Geopark Unesco del Monte Beigua, un territorio che offre oltre 50 km di sentieri per la mountain bike, con percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza, che dalla cima di 1.287 m si snodano fino al mare.

Testimonial d'eccezione saranno Francesco Colombo, rider professionista e due volte campione italiano di Downhill ed Andrea Bruno, campione italiano Enduro, saranno protagonisti come Special Guest nelle attività organizzate nel weekend.

Il Varazze Bici Festival promette un weekend emozionante e coinvolgente per gli appassionati di mountain bike, con una vasta gamma di attività, spettacoli e opportunità di testare le ultime novità nel mondo delle due ruote.

Questa edizione nasce anche con l’idea di raccogliere fondi per tutte le associazioni di volontari che con il loro impegno rendono l’entroterra Varazzino una metà per i biker che vogliono vivere la loro passione a 360 gradi in tutti i mesi dell’anno.

Test bike

Il bicifestival sarà l’occasione per provare i nuovi modelli 2024 grazie ai numerosi test bike organizzati dai brand che parteciperanno all’evento. Flyer, Brinke, Intense, Thok, Transition, BCargo, sono solo alcuni dei brand presenti in un week end da non perdere per tutti gli amanti della MTB.

A scuola di MTB

Verrà allestita un'area "school" sul Molo del Surf, con un percorso a gincana per l'insegnamento delle basi della mountain bike, adatto anche ai più giovani a partire dai 5 anni. Le scuole di mountain bike del territorio offriranno corsi gratuiti per gli associati.

Mototerapia con Vanni Oddera

Nella giornata di sabato in collaborazione con Vanni Oddera e i maestri di Mountainbike della Rad School di Genova, regaleranno qualche momento di divertimento e spensieratezza a ragazzi con disabilità.

In questa occasione, Vanni, Bianconcini e il suo team, accompagneranno i ragazzi per il molo a bordo di moto elettriche.

Sicurezza in bici con la Polizia Locale

Durante il weekend, l'Accademia Italiana Pattuglia in bicicletta sensibilizzerà il pubblico sulla sicurezza in bicicletta, mostrando le tecniche operative degli agenti in bicicletta. Mauro di Gregorio, presidente e comandante della Polizia Locale di Varazze, illustrerà l'importante lavoro svolto dalla Bike Patrol.

Programma completo dell'evento

Sabato

9:00 - 22:00 Apertura area expo

9:00 - 12:00 MTB School by All Mountain Varazze

10:00 Partenza E-Bike tour (Andrea Bruno special guide)

11.00 Partenza Tour Panoramico Lungomare Europa

14:00 Warm up Jump Area con atleti

16:00 Mototerapia con Vanni Oddera e Massimo Bianconcini e maestri MTB

17.30 Show Freestyle (Molo Marinai D'Italia)

21:00 Show Freestyle Night (Molo Marinai D'Italia)

Domenica

9:00 - 19:00 Apertura area expo

9:00 - 12:00 MTB School by All Mountain Varazze e RAD school Genova

10:00 Partenza E-Bike tour (Francesco Colombo special guide) con pranzo a

Castagnabuona by ASD Goats Varazze

11.00 Partenza Tour Panoramico Lungomare Europa

14.00 Show Freestyle(Molo Marinai D'Italia)

15.00 Dimostrazione Accademia Italiana Pattuglia in bicicletta

17.00 Show Freestyle (Molo Marinai D'Italia)

18.00 Chiusura evento con ringraziamenti

Attività collaterali all’evento:

Single Lift (Bike shuttle)

L’associazione Bit Freeride svolgerà il servizio di risalita con furgoni attrezzati per il trasporto bici e persone verso la cima del Monte Beigua. Si avrà la possibilità di percorrere sentieri gravity conosciuti e frequentati da oltre vent’anni, teatro in passato di gare internazionali come la SuperEnduro e la E-Enduro International Series.

Tour Guidati

L’entroterra di Varazze a bordo di ebike o pedala lungo la passeggiata Lungo mare

Europa accompagnato dalle guide delle associazioni locali.

Food

Nell’area stand troverete Casa Fiorini pastificio artigianale dal 1967, un’occasione per degustare prodotti locali tra i quali i “Mandilli de Vaze” De.Co.(Tipica pasta di Varazze) Beachcletta (spiaggia libera attrezzata adiacente al molo) svolgerà il suo solito servizio di ristoro. Un'occasione in più di relax e divertimento per i rider che potranno usufruire della Pump Track, un'attrazione che sarà disponibile anche durante l'inverno per biciclette e skateboard.

Dati chiave dell’evento

5000 visitatori previsti nel weekend

50 e oltre km di sentieri ciclabili nella Varazze Trail Area

1000+ biciclette previste durante il weekend

400k follower dei profili Instagram associati al progetto

Infinite possibilità di divertimento

Per ulteriori informazioni sull'evento e per il programma completo (in via di aggiornamento), si può visitare il sito web ufficiale del Varazze Bici Festival QUI.