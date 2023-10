Comune di Loano ereditario di un anziano deceduto: in vendita mobili, suppellettili e abiti

Il Comune di Loano è stato designato erede di una serie di beni di proprietà di un anziano deceduto lo scorso anno proprio nella città dei Doria.

Trattandosi di oggetti (mobili, suppellettili e abiti) che difficilmente potranno essere riutilizzati, gli uffici hanno stabilito di metterli in vendita. La procedura pubblica di aggiudicazione si terrà il 7 novembre 2023 alle 13 presso la sala consiliare di Palazzo Doria.

I beni sono visionabili presso l'appartamento in cui sono custoditi, situato in largo Ariosto 13/1, da lunedì e venerdì, dalle 9 alle 12, fino al giorno antecedente la procedura pubblica, previo appuntamento da concordare con l’ufficio gestione dei beni patrimoniali (contattabile via mail all’indirizzo patrimonio@comuneloano.it o al numero 019675694 interno 200). Sarà possibile prendere visione dei beni e formulare offerte anche durante una sorta di “Open House” in programma il giorno della procedura dalle 9 alle 12.30.

Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando la propria offerta secondo le modalità previste dalla procedura. Si potranno presentare offerte per tutti i beni o anche per uno o più di essi. I beni saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta, purché valida e superiore al prezzo di riserva indicato.

I beni sono venduti con la formula del “visto e piaciuto”, di conseguenza l’offerente dovrà accettare senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare rinunciando alla garanzia per vizi anche occulti.

Per tutte le informazioni è possibile consultare la documentazione disponibile a questo indirizzo: https://comuneloano.it/23144-avviso-di-procedura-pubblica-di-alienazione-beni-mobili/10/.