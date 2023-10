Amnon Cohen di ritorno da Tel Aviv: “E' un massacro, uccise intere famiglie”

Amnon Cohen è un uomo forte, ma la sua voce è diversa rispetto al solito. E' da poco tornato da Tel Aviv dove vive la figlia con la famiglia e dove va periodicamente a trovare amici e familiari. L'ex primario di Pediatria del San Paolo, savonese d'adozione, era lì con la moglie Matilde Zecca quando suono suonate le prime sirene.

“Erano i razzi di Hamas, siamo subito corsi nella casa rifugio – racconta Cohen – siamo riusciti a prendere un volo prima del previsto. Ho portato con me mia figlia e i nipoti”. Nonostante i suoi tre anni di militare in Israele dal 1972 al 1975, durante la guerra dello Yom Kippur, un conflitto che ha visto da vicino è ancora scosso dai recenti fatti in Israele dove ha lasciato amici, parenti, molti nelle zone invase da Hamas.

“Ci sono persone che conosco, compagni di militare, amici e la famiglia di mio genero che vivono in quelle zone – prosegue Cohen – Siamo venuti via da Tel Aviv e abbiamo lasciato la casa alla famiglia di mio genero in modo che possano stare in una zona più lontana d al confine. Ma anche su Tel Aviv Hamas ha sparato dei razzi. Siamo andati di corsa nei rifugi e il sistema antimissilistico israeliano li ha intercettati".

"Nelle zone invase ci sono scene terribili. Hamas è nelle strade, entra nelle case, nei rifugi, spara a chi vede, bambini, anziani. I corpi sono portati in giro come trofei nelle strade di Gaza. Ci sono rapimenti. Persone indifese che si nascondo negli armadi, nelle soffitte. Scene che riportano a 80 anni fa, con i nazisti, che mai pensavamo di rivivere”.

Anche se è al sicuro a Savona Cohen vive nell'angoscia, la voce piena di ansia e apprensione. “Ho fatto il militare durante una guerra, ne avevo 19 e sono morti molti amici – spiega Cohen – ma ora sterminano i civili, persone inermi, indifese. Siamo nell'angoscia”.