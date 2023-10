Provincia arriva il segretario Concetta Orlando: suo il pugno duro contro i "furbetti del cartellino" a Sanremo

Concetta Orlando - segretario generale in sostituzione di Giulia Colangelo, sospesa dal ministero dell'Interno per l'inchiesta su presunti concorsi truccati e maltrattamenti ai dipendenti – è entrata servizio questa mattina a Palazzo Nervi. Sarà segretario generale supplente a scavalco per un periodo necessario a proseguire nel "percorso di tutela dell'ente", ha detto il presidente Olivieri e per riprendere l'attività ordinaria di Palazzo Nervi.

Nel suo ampio curriculm Orlando ha l'incarico di segretario generale al Comune di Sanremo, quando era scoppiato lo scandalo dei "furbetti" del cartellino (del caso aveva parlato anche il quotidiano inglese The Guardian).

Nel 2015 erano stati contestati a circa 140 persone la maggior parte dipendenti del Comune di Sanremo una serie di reati assenze sul lavoro, uso indebito del cartellino, truffa aggravata ai danni dello Stato e reato di falso.

Si trattava dell'indagine della Guardia di finanza chiamata Stakanov, causa di un vero e proprio terremoto nel Comune del Ponente Ligure. Degli indagati 35 finirono agli arresti e 8 con obbligo di dimora mentre il Comune , tramite la Commissione disciplinare aveva deciso 32 licenziamenti, 98 sospensioni, 21 sanzioni, 19 rimproveri e 28 archiviazioni.

Dieci imputati avevano scelto il rito abbreviato ed erano stati assolti perché“il fatto non sussiste”, mentre 15 che avevano optato per il rito ordinario erano stati condannati con pene dagli otto mesi ai 3 anni e 7 mesi. L'assoluzione era stata confermata in Appello mentre per gli altri imputati i reati sono stati dichiarati prescritti lo scorso maggio.