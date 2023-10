Un centro sportivo "per tutti" in Madagascar, nuova iniziativa di Stelle nello Sport con Decathlon

Nuovo capitolo nell'ambito del progetto Stelle nello Sport a sostegno di “Insieme x il Madagascar”. L'obiettivo è quello di dotare la Diocesi di Antsiranana di un centro polisportivo che permetta a molti giovani di praticare sport fornendo una valida alternativa alla strada.

"Abbiamo voluto sposare il progetto di Next Onlus e iniziare un bellissimo percorso al fianco del Prof. Umberto Valente", sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. "Abbiamo acquistato attrezzature e materiali sportivi che sono in partenza per l'Africa. E tantissimo materiale ci è stato donato da alcune Associazioni che si sono unite a noi in questa bellissima iniziativa".

Oggi il progetto fa un ulteriore salto di qualità, grazie alla partnership tra Stelle nello Spot e Decathlon. Tutti coloro che acquisteranno presso i negozi Decathlon potranno "regalare" punti al progetto Insieme per il Madagascar, senza alcun costo.

Un gesto semplice e senza alcun costo! E' sufficiente al momento dell'acquisto abbinare la propria carta alla tessera numero 2092662416488 di Stelle nello Sport. In questo modo, senza alcun costo, verranno accreditati punti che Decathlon convertirà in ulteriori materiali e attrezzi sportivi che verranno inviati in Madagascar!

"Abbiamo deciso di sostenere questo emozionante progetto", sottolinea Michele Corti. "Lo sport, come ripetiamo sempre, è portatore di grandi valori e può essere una eccezionale occasione di aiuto. In particolare per l’inclusione delle persone con disabilità e per la crescita dei giovani che in Madagascar non hanno la fortuna di avere le nostre stesse occasioni e possibilità. Siamo certi che ancora una volta il mondo sportivo ligure ci seguirà e ci farà vincere questa sfida! Chiediamo a tutti di condividere il più possibile questa iniziativa sul web e sui social".