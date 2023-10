Un luogo per dare una risposta ai problemi degli adolescenti: a Carcare nasce "Spazio Giovani Valbormida"

E’ stato inaugurato nel primo pomeriggio di oggi (12 ottobre, ndr) “Spazio Giovani Valbormida”, un importante passo avanti per rispondere alle esigenze specifiche di adolescenti e giovani adulti nella fascia di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse istituzioni e organizzazioni tra cui il Dipartimento di Salute mentale di Asl 2, il Comune di Carcare, l'Associazione di Promozione Sociale "Noi per Voi" , le Scuole Superiori della Valbormida, la Cooperativa Sociale "Il Faggio," la Cooperativa Sociale "Cooperarci," la Fondazione "L'Ancora," e il Centro per l'Impiego di Carcare. Importante è stato il sostegno di Fondazione “De Mari” non solo per il contributo finanziario, ma anche nella costruzione del partenariato e del progetto stesso.

Questo spazio giovanile sarà gestito da una equipe multiprofessionale di operatori socio-sanitari altamente qualificati, pronti a fornire risposte individualizzate e co-costruite con i giovani direttamente interessati.

Le attività di “Spazio Giovani Valbormida” comprenderanno colloqui di sostegno psicologico e di orientamento scuola-lavoro; attività di gruppo ludico-ricreative ma anche educative e formative per la prevenzione e la promozione della salute e del benessere; gruppi Multifamiliari; incontri di “Dialogo Aperto”.

“Spazio Giovani Valbormida” è aperto a collaborazioni con tutte le realtà del territorio attive nell'ambito giovanile, con particolare attenzione al supporto dei giovani con background migratorio.

“Abbiamo investito in questo progetto con l’obiettivo di offrire un nuovo ambiente di sostegno e crescita per i nostri giovani - spiega la dottoressa Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl 2 - Ringrazio tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato a questa iniziativa che vuole ribadire ancora una volta la nostra attenzione al Territorio ed in particolare all’area della Valbormida che sta diventando la protagonista di tante progettualità”.

“La nostra Fondazione - afferma invece il presidente della De Mari, Luciano Pasquale - sostiene numerosi progetti dedicati al sollievo e alle problematiche del disagio giovanile. Negli ultimi tre anni circa ‘80% delle risorse dedicate al settore Educazione, Istruzione e Formazione sono andate a supportare le richieste degli istituti scolastici a favore dell’assistenza psicologica e del benessere di studenti, insegnanti e famiglie. Si tratta di un bisogno in crescita che richiede interventi coordinati ed è un salto di qualità complessivo che agevola il passaggio dalla cura alla prevenzione. Il centro giovani che inauguriamo oggi è frutto di un lavoro approfondito con Asl 2 e costituisce un upgrade delle politiche di intervento verso i giovani svolgendo attività multisettoriali e multidisciplinari. Questo luogo offrirà servizi tradizionali e innovativi, ma soprattutto deve essere percepito come un’opportunità ed un punto di riferimento per il complesso delle problematiche dei giovani e delle loro famiglie”.