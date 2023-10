Sicurezza sul lavoro, Pasa (Cgil): "Da lunedì saremo nelle scuole per spiegare ai ragazzi l’importanza di prevenzione e formazione"

"Nella giornata in cui in Liguria piangiamo l’ennesimo lavoratore deceduto nei luoghi di lavoro – addirittura di 76 anni in un cantiere autostradale - da lunedì saremo nelle scuole medie superiori – istituti tecnici – di tutta la provincia di Savona, per spiegare ai ragazzi l’importanza della formazione e della prevenzione sui luoghi di lavoro e per sensibilizzarli al tema della salute e sicurezza, grazie al lavoro di squadra messo in campo dalla Prefettura e da tutti soggetti territoriali".

Ad affermarlo è Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona, che prosegue: "L’iniziativa si intitola “A scuola di sicurezza” ed è stata promossa dal tavolo fortemente voluto dal sindacato confederale savonese per cercare di arginare una piaga che affligge il mondo del lavoro e che è una vera e propria emergenza “Pensiamo che iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi possa essere una strada per rendere più sicuro il lavoro di domani. Perché questo “progetto “sulla Salute e Sicurezza nelle scuole?".

"Perché nei luoghi di lavoro continuano a morire migliaia di lavoratrici e lavoratori – in media 3 decessi al giorno in Italia- Nel 2022 i morti sul lavoro sono oltre 1100 1e secondo i dati più recenti pubblicati dall'Inail a luglio di quest'anno 2023, i morti sul lavoro sono stati invece 559. Anche in Liguria e in Provincia di Savona i dati sono drammatici - dal 2012 al 2021 in provincia di Savona 40.918 denunce di infortunio sul lavoro e 69 morti".

Al Tavolo, coordinato dalla Prefettura, partecipano Ispettorato del Lavoro, Inail, vigili del fuoco, Asl, ufficio scolastico, comune di Savona, Unione Industriali, Cgil Cisl Uil: "Sin dalla sua istituzione è stato condiviso il principio secondo cui una più capillare diffusione della cultura della sicurezza, in particolare fra i più giovani, costituisce un primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti professionali", aggiunge Pasa.

"Nelle principali scuole medie superiori del savonese sono stati programmati 15 incontri tra ottobre e novembre dove rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail, della Asl e delle parti sociali parleranno ai ragazzi della sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme contrattuali, il primo soccorso e il rischio incendio. Per il 20 novembre è prevista una iniziativa pubblica conclusiva del percorso durante la quale saranno illustrati i risultati raggiunti", conclude Pasa.