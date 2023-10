Provincia e presunti concorsi truccati, consulenza di un legale e Commissione per i provvedimenti disciplinari

In seguito all'indagine della Procura su presunti concorsi truccati, che ha portato alla perquisizione degli uffici della Provincia e al sequestro di una notevole quantità di documenti, Palazzo Nervi avvia i lavori della Commissione, alle dipendenze del segretario generale, per adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti nell'indagine.

La Commissione, con l'arrivo della segretaria generale Orlando può essere nuovamente operativa (della commissione faceva parte Colangelo, una degli indagati). In in base allo Statuto della Provincia l'organo competente per i provvedimenti è “ individuato in una unità organizzativa alle dipendenze del Segretario / Direttore generale ed opera con il supporto del Servizio Personale e del Servizio Legale”.

La Provincia, per queste procedure, si avvarrà della collaborazione di un legale al quale è stato affidato l'incarico di consulenza. L'ente ha deciso di "conferire all’avvocato Filippo Andrea Zorzi incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Provincia di Savona nella procedura di ausilio ai procedimenti disciplinari da introdursi ai sensi della legge a carico dei lavoratori dipendenti provinciali sottoposti al procedimento penale ".

"Abbiamo avviato i lavori della Commissione disciplinare – dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – che valuterà quello di cui si ha evidenza dall'indagine e garantire, pur nel principio di non colpevolezza, la massima trasparenza per affrontare e gestire questa situazione".

L'inchiesta vede indagate sette persone: Giulia Colangelo, segretario generale di Palazzo Nervi, Maurizio Novaro, dirigente degli affari generali della Provincia e la dirigente degli affari generali Jessica Rebagliati; Laura Pomidoro del servizio legale e contenziosi e Veronica Valenti, stazione unica appaltante. Due i politici: il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini (e dipendente della Provincia), e Sara Brizzo, assessore, ma anche consigliere di maggioranza a Palazzo Nervi.