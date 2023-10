Aria irrespirabile e odori nauseabondi in località Passeggeri, Cairo in Comune: "Un misto tra sostanze chimiche e sentore di bruciato"

Odori molesti in località Passeggeri: il gruppo di opposizione Cairo in Comune interroga il sindaco Paolo Lambertini e l'assessore all'Ambiente Ilaria Piemontesi.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che la sera di giovedì 12 ottobre, l'aria era irrespirabile, pregna di odori nauseabondi. Un misto tra sostanze chimiche e sentore di bruciato che hanno recato disturbi anche alla gola", commentano dal gruppo di opposizione.

"Nella notte questi odori si sono propagati e la mattina del giorno dopo, sono stati percepiti, se pur con minore intensità, anche nel centro cittadino in zona oltrebormida".

Questo problema non è nuovo. Si tratta dell'ennesima manifestazione di un fenomeno che sembra ripetersi periodicamente. In passato, l'amministrazione comunale aveva ritenuto necessario condurre un monitoraggio tra i residenti in varie zone del comune per cercare di comprendere meglio la portata del problema.

"I dati raccolti hanno messo in luce una realtà inquietante: l'aria nel nostro comune è pesantemente inquinata. Eppure, nonostante questa chiara evidenza, sembra che finora non siano state adottate misure concrete per affrontare la problematica", concludono dal gruppo di opposizione.