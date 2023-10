Collaborazione tra cittadini e amministratori, a Borghetto S. Spirito approvato il regolamento per la consulta dei quartieri

"Abbiamo approvato il regolamento per la consulta dei quartieri, che altro non è che un modo per cercare di coinvolgere persone che fino ad oggi non sono state coinvolte nella partecipazione pubblica". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, dopo il Consiglio comunale odierno nel quale è stato approvato il regolamento comunale per la consulta dei quartieri.