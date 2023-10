Manovra, Cavo (Nm): "Recepita la nostra richiesta di 1 miliardo in più per le famiglie"

“La richiesta del nostro gruppo di Noi Moderati è stata condivisa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e recepita dagli alleati: un miliardo in più in legge di Bilancio per le famiglie italiane. Si qualifica ancor di più il contributo di Noi Moderati in favore della famiglia e delle politiche per la natalità, fondamentali e strategiche soprattutto in una fase così delicata" .

Così Ilaria Cavo, depurata di Noi Moderati. "In legge di Bilancio ci saranno misure importanti per la conciliazione lavoro-famiglia. Le donne con due figli fino a dieci anni, infatti, non pagheranno contributi in busta paga perché saranno interamente a carico dello Stato, con un significativo aumento netto di stipendio. Potenziato anche il congedo parentale con un ulteriore mese al 60% e rafforzato il fondo per gli asili nido”.

“Abbiamo puntato su questa priorità perché continuiamo a sostenere che le famiglie siano un pilastro fondamentale della società e che il contrasto alla denatalità sia un obiettivo strategico per il nostro Paese e, aggiungo, per una regione come la Liguria. Ogni misura avrà una ricaduta sulle famiglie liguri nell'immediatezza e nel medio periodo come spinta alla natalità", conclude Cavo.