Albisola, completata la pulizia dei rii cittadini per la messa in sicurezza del territorio

L'amministrazione comunale di Albisola Superiore ha completato i lavori di manutenzione ordinaria dei rii cittadini ritenuti prioritari, per la sicurezza delle comunità e corretta funzione del territorio.

Gli interventi di pulizia hanno riguardato il Rio Basco, il Rio Montegrosso, il Torrente Sansobbia (Ellera) e il Rio Carpineto con il taglio della vegetazione e la movimentazione di depositi alluvionali, per mitigar e e prevenire i rischi riguardanti fenomeni di allagamento e di esondazione.

I lavori, per un importo di 31.698 euro sono stati finanziati in parte tramite fondi di bilancio comunale, sono stati eseguiti in ottemperanza alla delibera di giunta regionale che per il 2023 assegna risorse per 12.306 euro per interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo in riferimento agli alvei, alle opere di difesa idraulica e dei versanti.