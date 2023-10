Fondo nazionale sanitario, Brunetto (Lega): "Aumento di tre miliardi misura importante per garantire più copertura e qualità dell’assistenza"

“L'aumento di tre miliardi del Fondo nazionale sanitario, deciso con l’accordo tra Governo e Conferenza delle Regioni, è una misura importante per garantire una migliore copertura sanitaria e una maggiore qualità dell'assistenza medica. Anche la Liguria avrà dunque a disposizione maggiori risorse che potranno essere impiegate per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e garantire ai cittadini più servizi e cure mediche di qualità. L’arrivo di queste risorse aggiuntive non sarà però sufficiente a colmare alcuni vuoti del nostro sistema sanitario, come ad esempio la mancanza di medici e infermieri, per cui sarà necessario sviluppare politiche e pensare a ulteriori investimenti per fare fronte alla carenza di personale sanitario”.

Lo dice in una nota Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale.