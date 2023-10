Borgio Verezzi, dal Comune ora sventola la bandiera della pace: "Evitare qualsiasi fraintendimento o strumentalizzazione del messaggio"

Nei giorni scorsi sulla facciata del municipio borgese era comparsa quella israeliana: "Abbiamo voluto testimoniare la nostra massima vicinanza e solidarietà alla popolazione israeliana per l'infame aggressione e riconoscere nell'attacco di Hamas un attentato ai nostri valori - ha spiegato il sindaco Renato Dacquino - Chiare le differenze tra Hamas e il popolo palestinese. Forte in tutti noi la volontà di dire no al terrorismo, no ad Hamas, e di auspicare per il popolo palestinese giorni liberi dal male".