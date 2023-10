Maltempo, nuova allerta arancione per temporali: le previsioni per le prossime ore

Arpal ha emesso l’allerta arancione per temporali che interesserà tutta la regione (zone A, B, C, D, E) dalle 22 di questa sera giovedì 19 ottobre.

Zona A: allerta gialla fino alle 22 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22 alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre. Segue allerta gialla fino alle 18 (bacini medi e grandi);

zona B: allerta gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 di domani;

zona C: allerta gialla fino alle 22 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22 alle 15 (bacini piccoli e medi) e gialla dalle 22 alle 15 (bacini grandi) di domani. Segue un’allerta gialla fino alle 23:59 (bacini medi e grandi);

zona D: allerta arancione dalle 22 alle 15 di domani (bacini piccoli e medi), gialla su bacini grandi;

zona E: allerta gialla fino alle 22 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22 alle 15 (bacini piccoli e medi) e gialla dalle 22 alle 15 (bacini grandi) di domani. Segue un’allerta gialla fino alle 23:59 (bacini medi e grandi).

Fino alle 22 di questa sera persiste una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi.

Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi.

Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante.

Ulteriori valutazioni sulla base delle ultime uscite della modellistica previsionale.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni: oggi, giovedì 19 ottobre, un flusso umido prefrontale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti/organizzati su A, parte orientale di B, C ed E. Fenomeni più diffusi e insistenti su C con intensità moderata o puntualmente forte e cumulate areali significative. Dalla sera l'intensificazione del flusso umido meridionale determina un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

Domani, venerdì 20 ottobre, un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

Sabato 21 ottobre, un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.