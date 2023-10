Alassio, riprendono i lavori al parcheggio di via Pera: rimane chiuso fino a Natale

Riprendono lunedì 23 ottobre i lavori di finitura del secondo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano di via Pera ad Alassio. Erano stati interrotti per permetterne l’utilizzo nella stagione estiva. Per garantire la sicurezza degli utenti, il parcheggio sarà quindi chiuso fino a fine lavori, indicativamente per i prossimi 50 giorni e, verosimilmente, potrà essere riaperto nel periodo natalizio.

Mentre procedono questi lavori, è in fase di approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione del terzo e ultimo lotto, che si prevede possa essere appaltato entro la fine dell’anno, con inizio lavori previsto nei primi mesi del 2024.

“Questo progetto – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi – viene progressivamente realizzato a lotti funzionali con fondi totalmente di bilancio, mettendo in evidenza ancora una volta l'ottimo lavoro di coordinamento tra gli uffici e l'Amministrazione Comunale”.