Area ex Ortofrutticola di Albenga, approvata la convenzione urbanistica con Vistamare per la realizzazione della prima torre

La Giunta comunale di Albenga ha approvato la convenzione urbanistica con Vistamare per la realizzazione della prima torre prevista nel percorso di sviluppo dell'area dell'ex Ortofrutticola.

L'intervento prevede la costruzione di un edificio composto da un piano terra destinato ad attività commerciali e da sette piani a uso residenziale, per un totale di circa 26 appartamenti.

Oltre alla realizzazione dell'edificio, la convenzione garantirà importanti benefici per la città. Vistamare verserà nelle casse comunali una significativa quota di oneri e, per la parte degli oneri di urbanizzazione assolta mediante la realizzazione di opere e per la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, eseguirà interventi pubblici sul territorio comunale per un valore complessivo di 517.534,25 euro.

Le opere previste comprendono: il completo rifacimento di Piazza Bolla, con nuova pavimentazione, riqualificazione dell'illuminazione pubblica e sistemazione delle aree verdi; la riasfaltatura del tratto di via Dalmazia antistante il complesso; la riasfaltatura di via Sempione.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Con l'approvazione di questa convenzione prosegue il percorso di trasformazione e riqualificazione dell'area dell'ex Ortofrutticola. L'intervento rappresenta un'importante occasione non solo per la rivalutazione di un’area che per anni è stata occupata da un edificio in stato di abbandono, ma anche per realizzare opere pubbliche attese dai cittadini. Grazie a questa convenzione sarà infatti possibile riqualificare Piazza Bolla e intervenire su alcuni tratti di via Dalmazia e di via Sempione, migliorando la qualità degli spazi urbani e della viabilità”.

La convenzione approvata rappresenta un ulteriore tassello del più ampio progetto di rigenerazione dell'area dell'ex Ortofrutticola. Il primo lotto dell'intervento, già completato, ha portato alla realizzazione degli edifici esistenti, anch'essi caratterizzati dalla presenza di attività commerciali al piano terra, e di opere di urbanizzazione, tra cui la rotatoria tra via Patrioti e viale Otto Marzo, la riqualificazione e armonizzazione della rotatoria tra via Patrioti e via Dalmazia, la realizzazione dell'Auditorium all'interno del complesso e dei giardini pensili, che saranno presto fruibili dalla cittadinanza.

Si ricorda inoltre che l’operazione ha previsto il versamento per il primo lotto, di oltre 400 mila euro che saranno impiegate per il rifacimento dell’ex cinema Astor.