Meteo, bel tempo e temperature più gradevoli

Da oggi per qualche giorno le temperature torneranno attorno alle medie del periodo, consentendoci un po' di respiro dalla calura africana. L'alta pressione nordafricana infatti si sposterà più a sud consentendo il passaggio di correnti più fresche e secche dal nord Europa. Di fenomeni piovosi ce ne saranno pochi e per lo più domani in alcune aree di pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 20 a venerdì 24 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, tranne domani martedì 21, quando l'ennesimo e forse ultimo ingresso di un fronte perturbato porterà qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi settentrionali, e pianure centro-orientali fino al cuneese.

Temperature in calo per l'arrivo di aria più fresca da nord, con massime generalmente tra 28 e 32 °C e minime tra 15 e 20 °C.

Ventilazione in generale debole e a regime di brezza in pianura, a parte tra domani mattina e mercoledi mattina in cui ci saranno venti moderati settentrionali e giovedì sera in cui ci sarà un po' di Foehn. In montagna sulle cime più elevate saranno moderati nordoccidentali fino a mercoledì, poi il vento si placherà.

Tendenza successiva

Nel fine settimana ci potrebbe essere il passaggio di un fronte perturbato dalla Francia, con rovesci e temporali sparsi, ma per conferme rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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Cuneo

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Savona

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