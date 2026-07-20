Cairo, prosegue il percorso di riqualificazione di via Roma: secondo step di pulizia straordinaria e lavaggio

Prosegue l’intervento di pulizia straordinaria e lavaggio di via Roma. Il secondo step interesserà il tratto tra via Solferino e Porta Soprana.
Le operazioni verranno attuate nelle giornate del 21 e 22 luglio, dalle ore 6 alle ore 9 mattino, una scelta operata per limitare il più possibile i disagi alle attività commerciali e alla normale fruizione della via. La pulizia straordinaria della pavimentazione rappresenta un passaggio necessario per preparare al meglio la fase successiva dei lavori.
A partire dal 24 luglio inizieranno invece gli interventi di stuccatura dei giunti, che saranno eseguiti per tratti, cercando di limitare il più possibile i disagi per residenti, attività e cittadini.
L’intervento, che va completare quello messo in opera nel mese precedente, rappresenta uno strumento essenziale per migliorare il decoro, la cura e la qualità di una delle vie più frequentate del nostro centro storico.
"Sappiamo che ogni intervento può creare qualche disagio temporaneo, ma l’obiettivo è quello di restituire uno spazio più ordinato, più pulito e più bello", commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.