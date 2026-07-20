Psr, oltre un milione di euro alla Provincia di Savona per aree protette e viabilità forestale

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2022, la Provincia di Savona ha beneficiato di finanziamenti complessivi superiori a un milione di euro, destinati ad azioni fondamentali per la tutela ambientale, la gestione sostenibile del territorio e la prevenzione dei rischi naturali. In particolare, attraverso la sottomisura 7.1 – “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000” – è stato assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro, finalizzato alla redazione dei Piani di Gestione relativi alle 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui la Provincia è ente gestore, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2009. L’obiettivo principale di tali strumenti di pianificazione è garantire uno stato di conservazione soddisfacente per habitat e specie di interesse comunitario, in linea con le direttive europee in materia di biodiversità.

Tutti i Piani sono stati formalmente adottati dall’Ente provinciale e sono attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Liguria. Ulteriori risorse, pari a 89.458,34 euro, sono state assegnate nell’ambito della sottomisura 8.3 – “Interventi di prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali”. Tali fondi sono stati destinati alla manutenzione della viabilità forestale interna alla Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia e alla ZSC “Rocca dell’Adelasia”.

Gli interventi hanno riguardato il miglioramento della percorribilità dei tracciati, con particolare attenzione alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi, contribuendo al contempo a incrementare la fruibilità escursionistica e cicloturistica dell’area. Le opere realizzate rivestono un ruolo cruciale nella salvaguardia del patrimonio forestale della Provincia di Savona, riconosciuta come la più boscosa d’Italia con un indice di boscosità stimato del 73% dell’intero territorio. L’integrazione tra tutela ambientale, gestione attiva del territorio e valorizzazione sostenibile rappresenta un elemento chiave per consolidare la resilienza ecosistemica locale