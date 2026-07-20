Cantiere nel centro storico di Albisola: ripresi i lavori dopo lo stop per la variante

Era stato disposto lo scorso giugno uno stop ai lavori nel centro storico di Albisola Superiore, in via della Rovere, per una variante al progetto, ma nelle ultime settimane il cantiere è ripartito.

"A seguito della sospensione temporanea dei lavori nel mese di maggio fino a metà giugno, in attesa dell'approvazione delle varianti migliorative al progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il cantiere, come avevamo garantito, è subito ripreso a piè sospinto e nelle ultime settimane è entrato nel vivo con le operazioni di posa della nuova pavimentazione - spiega il Sindaco Maurizio Garbarini -

Adesso che i risultati iniziano a vedersi si vive un senso di particolare soddisfazione ed emozione nel vedere i primi semi del cambiamento che questo intervento epocale porterà al borgo di Superiore".

"Desidero ringraziare la ditta esecutrice dei lavori Ferraloro Srl, il direttore dei lavori e gli uffici comunali per l'impegno e la professionalità nella gestione del cantiere, i cittadini e i commercianti che con pazienza e comprensione convivono con i disagi dei lavori ma animati dal desiderio di vedere al più presto terminate le operazioni proprio come noi" ha continuato il primo cittadino albisolese.