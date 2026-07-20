Savona, il comune punta sulla digitalizzazione, un progetto per accedere ai fondi per modernizzare il Suap

Prosegue il percorso di digitalizzazione e semplificazione amministrativa del Comune di Savona. La giunta ha approvato la candidatura dell'ente per accedere ai fondi finalizzati all'adeguamento tecnologico del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

L'atto prevede l'adesione a un avviso pubblico emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ( L'obiettivo è conformare i sistemi informatici del Comune alle più recenti e avanzate specifiche tecniche nazionali, denominate "Approved02", coordinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'intervento rientra nell'ambito della Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2 del PNRR, specificamente dedicata alla digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE (Sportello Unico per l'Edilizia). Questa misura contribuisce a livello europeo al raggiungimento del target per la pubblicazione di un repertorio unico delle procedure semplificate e digitalizzate della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Savona possiede i requisiti per l'ammissione in quanto gestisce un SUAP autonomo dotato di una piattaforma informatica completa sia per la gestione del front-office (il portale rivolto a cittadini e imprese) sia del back-office (la gestione interna delle pratiche). A Savona spetterà un finanziamento forfettario (lump sum) pari a 14.420,76 euro a copertura totale delle spese di adeguamento.

Con l'approvazione della delibera, la Giunta ha dato mandato formale agli uffici per procedere alla trasmissione telematica della domanda. L'istanza dovrà essere inviata tassativamente entro il termine ultimo del 27 luglio 2026 attraverso la piattaforma ufficiale "PA digitale 2026".

Una volta che il Comune riceverà il decreto di ammissione al finanziamento, le attività tecniche di aggiornamento della piattaforma informatica dovranno essere completate entro un tempo massimo di 120 giorni.





