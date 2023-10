Assemblea sui progetti di Arte, Sicet Savona: "Utile a focalizzare problematiche e individuare modalità di intervento"

Nel pomeriggio di ieri presso la sede Cisl di Savona si è tenuta la prima assemblea organizzata dal Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla Cisl) per i residenti negli alloggi di edilizia pubblica gestiti da Arte.

"Si è trattata di una prima occasione per informare in merito agli interventi che Arte ha intenzione, pur nell’ambito dei limiti di disponibilità economiche e di incertezze burocratiche, di realizzare nei prossimi mesi (dalla pulizia straordinaria al recupero alloggi sfitti) nonché raccogliere esigenze e suggerimenti utili per sollecitare la programmazione di ulteriori attività", spiegano da Sicet.

"L’intenzione è quella di creare un canale di comunicazione costante tra inquilini ed ente gestore per ottimizzare l’efficacia delle azioni al fine di migliorare le condizioni di vita di coloro che vivono negli alloggi di residenza pubblica e che quotidianamente devono fare i conti con problematiche inerenti alla inadeguatezza delle condizioni delle strutture sia nelle parti agli stessi affidate sia in quelle comuni", proseguono dal sindacato.

L’assemblea ha visto la partecipazione di rappresentanti delle diverse realtà abitative dislocate sul territorio provinciale e, per tale motivo, sarà riproposta periodicamente per meglio focalizzare l’attenzione sulle esigenze delle diverse realtà al fine di poter formulare segnalazioni e proposte di intervento circostanziate e più facilmente realizzabili.

"Ringraziamo coloro che, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, hanno voluto e potuto partecipare - concludono da Sicet - Invitiamo chi fosse interessato a sostenere la nostra attività a contattare gli uffici di piazza Martiri a Savona".