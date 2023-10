L'Associazione Sommellerie Professionale Italia sbarca nel savonese: il 26 ottobre appuntamento ad Alassio

ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italia) sbarca anche nel Savonese con una serie di incontri dedicati alle esperienze sensoriali enogastronomiche guidate del Sommelier Internazionale Flavio Lenardon, che guiderà tutti i commensali presenti al miglior abbinamento con i piatti proposti, indicando le peculiarità dei vini proposti.

Il primo appuntamento è per il 26 ottobre, presso il “ristorante non convenzionale” La Taskita di Alassio che proporre un menù degustazione di cinque portate dai nomi intriganti: Visione, Profondità, Ampiezza Intensità, Tridimensionalità, selezionati dal Sommelier Lenardon gli abbinamenti ai vini della Cantina Di Sipio di Ripa Teatina in Provincia di Chieti, un’ azienda a conduzione famigliare, che dai nonni sono riusciti a trasmettere la passione per la viticoltura e l’enologia di generazione in generazione.

Vi aspettiamo per questa nuova esperienza sensoriale.