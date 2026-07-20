Rotary, una serata sul mare per la solidarietà: ad Albenga la cena benefica che unisce i club liguri

Lo scorso venerdì la spiaggia della Clinica San Michele di Albenga si è trasformata, per una sera, in un luogo di incontro, amicizia e solidarietà grazie alla conviviale benefica organizzata dal Rotary Club Alassio, il cui ricavato è stato destinato destinato all'associazione "Amici di Padre Hermann", impegnata nel sostenere progetti umanitari e di sviluppo a favore delle comunità più fragili.

L'evento ha fatto registrare una partecipazione particolarmente numerosa, con soci e ospiti provenienti non solo dal club organizzatore, ma anche dai Rotary Club di Albenga, Imperia e Genova Sud Ovest, a testimonianza della forte collaborazione che unisce i club del territorio e della comune volontà di sostenere iniziative di servizio rivolte alla comunità.

La serata si è svolta in un clima di autentica convivialità, rispecchiando pienamente i valori fondanti del Rotary: amicizia, servizio, integrità e attenzione verso chi ha più bisogno. Il suggestivo scenario del mare al tramonto ha contribuito a rendere ancora più speciale un appuntamento che ha saputo coniugare il piacere dello stare insieme con un concreto gesto di solidarietà.

Ad accompagnare la cena sono state le coinvolgenti esibizioni musicali e canore che hanno proposto un repertorio capace di creare un'atmosfera elegante e festosa, particolarmente apprezzata dai presenti.

Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo della Clinica San Michele di Albenga, che ha generosamente offerto la cena, confermando la propria sensibilità verso le iniziative di carattere sociale e benefico promosse dal territorio.

"Il successo della serata – sottolineano gli organizzatori – è stato reso possibile dalla partecipazione e dalla generosità di tutti coloro che hanno condiviso questo momento di amicizia e solidarietà. Ancora una volta il Rotary ha dimostrato come la collaborazione tra club e il coinvolgimento della comunità possano tradursi in un aiuto concreto a favore di importanti progetti umanitari".

Una conviviale che va oltre il tradizionale appuntamento estivo: un'occasione per rafforzare i legami tra i club, promuovere i valori rotariani e ricordare come il servizio agli altri rappresenti il cuore dell'azione del Rotary.