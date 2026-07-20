Varazze, estate tra libri e creatività: alla biblioteca civica quattro appuntamenti per i bambini

La biblioteca civica "E. Montale" di Varazze rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e della creatività con il calendario estivo de "Il sabato in Sala Ragazzi", una rassegna di quattro appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni, in programma nei mesi di luglio e agosto 2026.

L'iniziativa propone un percorso che unisce libri, gioco, scoperta e attività laboratoriali, offrendo ai più piccoli occasioni di apprendimento e socializzazione attraverso esperienze coinvolgenti e interdisciplinari. Gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 10.30 presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica e vedranno la partecipazione di professionisti, associazioni e realtà del territorio.

Il programma prenderà il via sabato 11 luglio con "I Gioielli dei Liguri", un laboratorio di archeologia curato dalle operatrici dell'Esposizione Archeologica Permanente "Mario Fenoglio" di Varazze, che accompagnerà i bambini alla scoperta della storia e delle antiche popolazioni liguri attraverso attività pratiche e didattiche.

Il secondo appuntamento, sabato 25 luglio, sarà dedicato al libro "Cosa c'è nella tua valigia?" di Chris Naylor-Ballesteros (Terre di Mezzo Editore). La lettura sarà seguita da un laboratorio creativo organizzato dalla Sala Ragazzi, che inviterà i partecipanti a riflettere sui temi dell'accoglienza, del viaggio e dell'amicizia attraverso il linguaggio delle storie.

Il calendario proseguirà sabato 8 agosto con "La Spiaggia", incontro ispirato all'omonimo albo illustrato di Sol Undurraga, edito da Fatatrac. La proposta, inserita nell'ambito della Settimana Blu 2026, abbinerà la lettura a un laboratorio creativo dedicato al mare, all'estate e all'osservazione dell'ambiente costiero.

A concludere la rassegna sarà sabato 22 agosto l'appuntamento con "Musyogando", originale esperienza che intreccia yoga, musica, emozioni, gioco e movimento, a cura de Il Cerchio di Mamme al Lavoro Lig, pensata per favorire il benessere, la consapevolezza corporea e l'espressione emotiva dei bambini attraverso attività ludiche.

L'ingresso a tutti gli incontri è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è quindi consigliata con prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 019 9390594.

Con questa iniziativa la Biblioteca Civica "E. Montale" conferma il proprio ruolo di luogo di incontro, crescita e condivisione, proponendo anche durante il periodo estivo un'offerta culturale di qualità rivolta alle famiglie e ai più piccoli. Attraverso libri, laboratori e attività esperienziali, la Sala Ragazzi continua a essere uno spazio vivo, capace di stimolare curiosità, fantasia e desiderio di conoscere, valorizzando al tempo stesso le collaborazioni con le realtà culturali e associative del territorio di Varazze.