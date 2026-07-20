Finale Ligure, l'estate va in scena: musical e funk nei due concerti dell'Accademia

Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi organizzati dall’Accademia di Musica del Finale, che anche quest’anno anima le serate di Finale Ligure con concerti a ingresso libero dedicati a residenti e turisti.

Il primo appuntamento è in programma martedì 21 luglio, alle 21.15, in piazza Abbazia, a Finale Pia, dove salirà sul palco L.A.B. in Musical. Nato come progetto di musica d’insieme grazie ai maestri Silvia Remaggi e Martino Corso, il gruppo riunisce sette musicisti e un coro di nove voci. Il repertorio attraversa alcune delle pagine più amate del teatro musicale e delle colonne sonore, da Grease a Mamma Mia!, passando per le atmosfere Disney fino alle suggestioni sonore dei Pink Floyd.

Il secondo concerto si terrà mercoledì 22 luglio, sempre alle 21.15, nei Chiostri di Santa Caterina, a Finale Borgo, con Accademia Funk Edition. Sul palco quattro musicisti – Luca Felice, Fabio Tessiore, Dino Cerruti e Marco Canavese– provenienti da esperienze artistiche differenti, accomunati dalla passione per il linguaggio del funk e del jazz.

Il quartetto proporrà un viaggio musicale tra ritmi coinvolgenti e riletture di grandi autori della musica italiana e internazionale, con brani di Lucio Battisti, Gino Paoli, Ennio Morricone, The Beatles e Michael Jackson.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero, confermando la volontà dell’Accademia di rendere la musica dal vivo accessibile a tutti e di arricchire l’offerta culturale dell’estate finalese.