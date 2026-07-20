Varigotti, le "Variazioni Goldberg" di Bach per la festa di san Lorenzo

In occasione della festa patronale di san Lorenzo sabato 25 luglio alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale intitolata al martire, nella frazione Varigotti, gli Amici di San Lorenzo invitano al concerto del maestro Gian Maria Bonino con le "Variazioni Goldberg" per clavicembalo di Johan Sebastian Bach.

L'opera è costruita su un’aria con trenta "Variazioni" ed è in assoluto uno dei più significativi brani del repertorio musicale di tutti i tempi, costituendo un caleidoscopio di colori, inventiva e fantasia musicale, a celebrare la più grande maestria musicale del compositore che ancora al giorno d’oggi resta insuperata.

Diplomatosi a ventun anni in Pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Bonino vanta una lunga carriera concertistica e di collaborazioni significative, tra cui le orchestre da camera del Berliner Philarmoniker sia in Italia sia all’estero. Da sempre è dedito alla divulgazione del repertorio con strumenti storici, con particolare attenzione alla prassi esecutiva storicamente informata, da cui il concerto di sabato.

Domenica 9 agosto alle 20:30, vigilia della festa, si terrà la consueta salita alla Chiesa medievale San Lorenzo con la recita del rosario e la celebrazione della messa a lume di candela, evento molto seguito, di grande emotività e che rappresenta il momento più significativo dell'attività dell'associazione. Per ulteriori informazioni si può scrivere un'e-mail all'indirizzo amicidisanlorenzo@gmail.com o consultare il sito web amicidisanlorenzo.it.