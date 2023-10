Cinghiali precipitano da una parete per sfuggire ai cacciatori: sfiorati climbers

Si è sfiorato per un soffio il grave incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 22 ottobre, sulle celebri e frequentatissime pareti d'arrampicata dell'entroterra finalese, segnatamente nel territorio comunale di Orco Feglino nella vallata di Cornei.

Mentre diverse decine di persone, molte delle quali straniere, si trovavano sulla Falesia del Castagno si sono viste letteralmente precipitare addosso quattro cinghiali che, probabilmente tentando di sfuggire a una battuta di caccia, sono inavvertitamente precipitati dalla parete, da un'altezza di circa 15 metri.

Protagonista, suo malgrado, e narratore via social della caduta è stato un gruppo di arrampicatori genovesi amanti e assidui frequentatori della zona: "Si è sfiorata una tragedia - scrive la signora Francesca - È stato un miracolo che non siano caduti su scalatori o assicuratori. Sarebbe stata una disgrazia, in falesia c'erano una trentina di persone. I cinghiali si sono schiantati al suolo, una scena straziante: due morti sul colpo, due feriti che abbiamo cercato di soccorrere in qualche modo, ma sono poi scappati e uno di essi, agonizzante, è stato abbattuto da un cacciatore".

A tornare sui tavoli della discussione è così l'annosa questione della convivenza tra le molteplici attività che mantengono vivi i boschi del nostro entroterra, che a loro volta si intersecano con la conservazione dell'ambiente naturale. Da un lato la pratica degli sport outdoor (arrampicata, mountain bike, trail ed escursionismo), dall'altro le pratiche venatorie.

"Sappiamo che i cinghiali nel nostro territorio sono troppi, dannosi e pericolosi e anche se le battute vengono fatte per il loro controllo demografico - continua via social Francesca rivolgendosi all'amministrazione comunale locale e non solo - consideriamo irresponsabile permettere le battute di caccia alla domenica in un territorio molto frequentato da scalatori, ciclisti e escursionisti".

"Un cacciatore ci ha detto che la battuta era segnalata da cartelli ma noi non ne ne abbiamo visti - continua - Riteniamo che se proprio debbano esserci delle battute di caccia la domenica, l'area debba essere circoscritta e adeguatamente segnalata. Auspichiamo in realtà che le battute di caccia si possano fare solo in settimana e non nei fine settimana o nei festivi" conclude Francesca.

"E' fuori di testa che in luoghi così frequentati si possa cacciare la domenica, con boschi fitti e pieni di praticanti di attività outdoor - rincara la dose un altro posto condiviso su Facebook - Oggi (ieri per chi legge, ndr) è andata ancora bene, ma se per fare contenti i cacciatori volete che ci scappi il morto continuiamo pure così".

Dispiaciuto per l'episodio, è uno tra i responsabili delle squadre di caccia impegnate nel territorio a replicare: "Con quale diritto - afferma il signor Claudio - i climbers dovrebbero avere l'esclusiva di frequentare le zone dove si praticano attività outdoor e venatorie la domenica e nei giorni festivi? Per altro, noi cacciatori paghiamo una tassa regionale e nazionale per la nostra attività, cosa che non mi risulta avvenga per gli arrampicatori e frequentiamo i boschi seguendo le norme in vigore sul territorio per il contenimento della PSA (segnalate peraltro con apposita cartellonistica dove si evincono tutte le operazioni da eseguire al rientro dai boschi). Cosa che non mi pare avvenga per tutti coloro che frequentano i meravigliosi sentieri della zona di Orco Feglino".