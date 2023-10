E' mancata suor Gabriella Donaera, vicaria delle Figlie della Misericordia di Savona

Suor Gabriella Donaera è "nata al cielo". La vicaria delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia è mancata infatti nella tarda serata di sabato all'ospedale San Paolo di Savona, dov'era ricoverata da dodici giorni in seguito ad un'emorragia cerebrale.

Oggi, lunedì 23 ottobre, alle ore 17:30 presso la Casa Generalizia in via Montegrappa 7 a Savona sarà recitato il rosario, domani, martedì 24 ottobre, alle 10 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta si celebrerà il funerale.

Originaria di Valleggia, aveva compiuto 60 anni lo scorso aprile. In passato è stata economa generale della congregazione religiosa femminile savonese. Pochi giorni fa era stata nominata segretaria diocesana dell'USMI Unione delle Superiore Maggiori d’Italia. Era anche un membro dell'Assemblea del Sinodo diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando".

Laureata in Pedagogia, ha insegnato per molti anni nella scuola dell'Infanzia Ferro Franceri a Savona. Le consorelle che l'hanno conosciuta la ricordano come "molto buona, comprensiva e attenta alle realtà della diocesi e alle missioni savonesi nel mondo e cercava di partecipare a tutte le iniziative di bene".