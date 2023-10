L'Ordine dei Giornalisti liguri in visita all'Università di Vilnius per un ciclo di incontri con studenti e stakeholders

Trasferta in Lituania per l’Ordine dei Giornalisti della Liguria, invitato dall’Università di Vilnius per un ciclo di incontri con studenti e stakeholders locali.

L’Ordine ligure è rappresentato dal presidente Filippo Paganini, dalla responsabile della formazione Stefania Berretta e dalla giornalista imperiese Damiana Biga, esperta in comunicazione e nuovi media, che terranno alcune lezioni agli studenti del Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius, sul sistema giornalistico italiano con focus sul ruolo dell’Ordine e la peculiarità della formazione obbligatoria, illustrando anche i progetti di formazione internazionale organizzati nell’ambito del Programma Erasmus+ e in particolare l’impegno nella lotta contro le fake news.

L’Ordine parteciperà inoltre alle iniziative organizzate nella capitale lituana per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, la più importante rassegna su scala globale dedicata alla nostra lingua. Sono coinvolti nell'organizzazione diversi Ministeri (MiC, MIM, MUR), il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, il Governo della Confederazione Elvetica, l’Accademia della Crusca, il Consiglio generale degli italiani all'estero, la Comunità Radiotelevisiva Italofona, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, RAI Italia e Società Dante Alighieri. La sua importanza e il suo valore in termini di promozione linguistica sono confermati dall’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica che l’iniziativa riceve fin dalla sua prima edizione (2001).

Il tema di quest’anno sarà “L’italiano e la sostenibilità”. Paganini, Berretta e Biga terranno tre interventi sul tema: “L’informazione responsabile obiettivo per un futuro sostenibile”. Considerando le rapide modificazioni del mondo dell’informazione che mettono a nudo le criticità del sistema italiano e rendono urgente la riqualificazione dei giornalisti, l’informazione corretta e responsabile è l’obiettivo a cui si deve tendere, fornendo ai giornalisti gli strumenti per volgere a proprio favore le novità in continuo arrivo.