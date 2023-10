Savona, la pioggia flagella la palestra De Amicis che diventa inutilizzabile

Una palestra colabrodo che con la pioggia diventa impraticabile. Sono bastate alcune giornate di allerta meteo per rendere inagibile la palestra delle scuole De Amicis , utilizzata dai bambini di asilo e primarie e dalla società di volley della Vbc.

In questi giorni, con i forti acquazzoni il pavimento della palestra si è riempito di pozze d'acqua. Le infiltrazioni hanno rovinato anche buona parte di parte che è sbrecciata, si sta sgretolando e con grosse macchie di umidità, come è stato documentato con un video (disponibile in fondo all'articolo). Una situazione in cui è praticamente impossibile far fare attività ai bambini delle scuole o ai giovani atleti della Vbc.

“Per la palestra delle scuole De Amicis- spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello – dovranno partire dei lavori di riqualificazione. Purtroppo ci sono delle infiltrazioni ; abbiamo comunque previsto di lasciare utilizzare la palestra fatto salvo quando piove per i problemi che si verificano”.

“Per la palestra delle De Amicis – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – c'è un finanziamento da 1,6 milioni per un intervento importante che prevede rifacimento della copertura, infissi, e nuova illuminazione. Prevediamo di avere l'esecutivo entro fine novembre, fare la gara per la primavera in modo da avviare i lavori in estate, quando non c'è la scuola”.

La palestra dovrebbe così essere pronta per il nuovo anno scolastico “E nel frattempo, i bambini delle De Amicis e i ragazzini della pallavolo dove fanno attività sportiva ? – Replica Maurizio Scaramuzza Consigliere della Lega – Si parla di quasi un anno prima di avere una palestra a posto, non è possibile. E' ora di finirla di prenderci in giro e e di lasciare i nostri giovani senza impianti dove poter fare attività sportiva”.