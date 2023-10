Savona, polemica per il convegno scientifico 'Le Tavole delle Vaccinazioni', Cavallo (FdI): “Trovata blasfema”

“Non avrai altro Dio al di fuori di me: l’influenza”, oppure “Non commettere atti impuri: le malattie sessualmente trasmesse”, e via così, chiamando in causa tutti e dieci i comandamenti per un intero programma del convegno scientifico dedicato alla platea dei medici savonesi dal titolo “Le tavole delle vaccinazioni”. Ma qualcuno non ha gradito l’iniziativa.

“Sono venuto a conoscenza di questo convegno a seguito della segnalazione di alcuni nostri iscritti - afferma il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Savona Claudio Cavallo -. Sono profondamente indignato per l’incomprensibile scelta di abbinare la tavola dei 10 comandamenti all’agenda del convegno sui vaccini con tanto di pubblicità delle case produttrici”.

“Dove sono i difensori ad oltranza delle sensibilità religiose altrui, perché noi dobbiamo togliere i crocefissi, abolire il Natale e la Pasqua, togliere le croci dalle vette delle nostre montagne? – si chiede -. Come dirigente di un partito che ha nel suo DNA valori irrinunciabili e, assumendomene le responsabilità in prima persona come Cristiano Cattolico, denuncio il cattivo gusto della scelta di questa locandina che ritengo al limite della blasfemia”.