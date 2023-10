"Ottobre De André", 16mila euro in beneficenza alla Comunità di San Benedetto al Porto

Dori Ghezzi, Cristiano De André, Antonio Ricci, Gigliola Cinquetti, Drupi e la sua band, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale dei Matia Bazar, Giorgio Vanni e Max Longhi, Ninè Ingiulla, Amara, Eileen Rose e Rich Gilbert, Andrea Filippi, Franco Fasano, Mauro Vero, Mattia Villardita-L'uomo ragno, le quattro chitarre di Genova, il Duo Sciapò, Nando Rizzo con Actis Roberto e Nico Terzi, le Folaghe, i Van Pei Bosky e Giorgio Schiavo con Enrico Fava e Vanessa Paolini.

Oltre 50 ospiti hanno animato Albenga in questo splendido mese di ottobre, emozionando migliaia di persone che hanno letteralmente invaso il centro storico ingauno e il Teatro Ambra.

Soddisfatti i Fieui di caruggi, ideatori e organizzatori della manifestazione Ottobre De André: “Da anni ormai riscontriamo una partecipazione sempre in crescita per presenze, qualità ed entusiasmo. L'impegno è enorme, ma siamo ripagati dal calore della gente e dalla felicità degli artisti che chiedono di poter tornare!”.

Soddisfatto ovviamente anche il sindaco Riccardo Tomatis: “I Fieui regalano ogni volta alla città eventi inimitabili per l'atmosfera che riescono a creare. Per questo siamo felici, come comune, di poter collaborare con loro fornendo il supporto di cui necessitano”.

E intanto sui social il nome e l'immagine di Albenga circolano con grande ritorno pubblicitario. E per la prima volta quest'anno anche oltre Oceano grazie alla partecipazione degli statunitensi Eileen Rose e “The Legendary” Rich Gilbert.

“Ma la cosa più importante - sottolinea Gino Rapa dei Fieui - è l'aiuto che ancora una volta, grazie alla generosità di tutti, riusciamo a dare alla Comunità di San Benedetto al Porto, fondata da don Gallo. E quest'anno abbiamo superato ogni previsione. Le offerte raccolte e già versate superano infatti i 16mila euro. Per la precisione 16.090 euro”.