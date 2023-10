Comunali 2024, nasce l'associazione "Prima, Vado!" con a capo il candidato Gilardi: "Costruiamo insieme il percorso"

Proprio Vivere Vado potrebbe veder protagonista alle comunali la portavoce Franca Guelfi, ex capogruppo del gruppo consiliare (che si è sciolto con la decadenza del consiglio) Memoria e Futuro. Non ha ancora invece deciso se correre da sola o se sostenere uno dei candidati l'avvocato Elisa Spingardi. Il decano dei consiglieri comunali Pietro Bovero invece pare abbia deciso di appoggiare Gilardi.

L'autore e volto storico della tv Carlo Freccero ha dato la disponibilità alla sua discesa in campo anche se i tempi sembrano essere prematuri per una conferma ufficiale. "Dipende da come evolvono le cose, secondo me non lo posizioneranno il rigassificatore. Però è un'ipotesi" aveva detto alla nostra redazione.