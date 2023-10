L'assessore Benveduti passa ad Ansaldo Energia: riconsegnate le deleghe in Regione

Qualche spiffero era già circolato nei giorni scorsi nei corridoi della politica regionale, ora c'è l'ufficialità: Andrea Benveduti lascia l'incarico di assessore della Giunta "Toti bis" per passare ad Ansaldo Energia.

"Sono onorato e orgoglioso che Ansaldo Energia mi abbia offerto la possibilità di mettere le mie capacità manageriali al servizio di questa storica e importantissima azienda del nostro territorio, impegnata in una decisiva azione di rilancio e ristrutturazione - ha dichiarato in una nota l'ormai ex assessore -. Accolgo, quindi, con entusiasmo l’opportunità di poter dare il mio contributo a questa azienda strategica per il Paese e che riveste e rivestirà sempre più un ruolo di leader nella filiera industriale energetica nazionale".

"Prendendo atto dell’oggettiva impossibilità di ottemperare fattivamente alle responsabilità di entrambi gli incarichi - ha quindi proseguito - sarà mia cura restituire al Presidente Toti le deleghe che a suo tempo ha voluto concedermi, cercando di minimizzare l’impatto che ciò possa avere sulla continuità ed efficacia della nostra Amministrazione".

"Ringrazio anticipatamente coloro che mi hanno offerto la possibilità di fare un’esperienza rara nella vita di un uomo, così come i molti che hanno collaborato a costruire un positivo percorso di più di cinque anni, sempre nell’interesse della nostra terra, delle nostre Comunità. A tutti, sinceramente, con gratitudine" ha chiosato Benveduti.