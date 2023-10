Asl2, al Palacrociere di Savona tornano gli open day per la vaccinazione contro il covid

Il primo appuntamento è oggi dalle 13.30 alle 17,30 al Palacrociere di Savona. Seguiranno altri due open day sempre con lo stesso orario, il 7 novembre e il 21 novembre, con accesso aperto ai soggetti aventi diritto che vogliono vaccinarsi contro il Covid, con accesso libero e senza prenotazione.

Nella nostra provincia la campagna vaccinale è ripresa a settembre, dai più fragili con le vaccinazioni degli ospiti delle residenze sanitarie protette, ma anche degli operatori che lavorano a contatto con persone fragili come gli anziani.

In base ai dati di Alisa nell'ultima settimana rilevata (dall'11 al 17 ottobre) i nuovi casi di positivi nella nostra Asl sono stati 106 e 1.175 i casi (per provincia di residenza). I ricoveri per covid al 17 ottobre erano 18, nessuno in terapia intensiva.