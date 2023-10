"Il crollo. Ponte Morandi, una strage italiana". A Savona Marco Grasso presenta il suo libro sulla tragedia del 14 agosto 2018

Genova, 14 agosto 2018, ore 11.36: un boato ammutolisce la città. Il Ponte Morandi, crolla e porta con sé gli automobilisti che passano in quel momento. 43 vite inghiottite in un istante. È un evento di portata epocale. Arrivano giornalisti da ogni parte del mondo. Ma come è potuto accadere?

Il giornalista de "Il Fatto Quotidiano", Marco Grasso, nel suo libro "Il crollo. Ponte Morandi, una strage italiana", ci conduce in un viaggio a ritroso che a mano a mano, facendo luce sulle cause del crollo, diventa un reportage sul potere in Italia, raccontando una storia che parte dalle magnifiche sorti e progressive del boom economico e arriva allo sfacelo attuale.

A parlare del libro e presentarlo sarà lo stesso autore il prossimo venerdì 28 ottobre, dalle ore 18, presso la Sala Rossa del municipio di Savona a Palazzo Sisto, dove sarà presente insieme al Procuratore aggiunto di Genova, Francesco Pinto. A introdurre sarà invece Marco Preve.

Si va dagli allarmi ignorati nel tempo alla falsificazione nei controlli, alla rivelazione di quello che per i magistrati era il «sistema autostrade», una struttura organizzativa che mirava al massimo profitto tagliando forsennatamente i costi e riducendole manutenzioni, per giungere infine ai giochi di potere delle concessioni autostradali.

Secondo il magistrato Francesco Cozzi (coordinatore delle indagini sul crollo) il libro è un reportage “accurato e avvincente, che svela cause e responsabilità di un disastro annunciato”, un libro che secondo Marco Travaglio “smaschera il capitalismo predatorio dietro le privatizzazioni e le concessioni all'italiana, intrecciato alla peggiore politica”.